Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Заявления адвокатов президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о масштабных фальсификациях на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства являются безосновательными. Об этом говорится в заявлении предвыборного штаба кандидата от Демпарти Джозефа Байдена.

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«Очередной спектакль (адвоката Трампа) Руди Джулиани, как всегда бывает во время его выступлений, раскрыл абсурдность утверждений Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, уже полностью опровергнутых», — говорится в заявлении.

В предвыборном штабе Байдена добавили, что целый ряд судов, официальных лиц обеих партий и администрации Трампа подтвердил, что утверждения о масштабных фальсификациях на выборах являются исключительно ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Пока официального объявления итога подсчёта голосов не было. Несмотря на это, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп настаивает, что победителем на выборах главы американского государства стал именно он.

Добавим, на днях Байден призвал администрацию главы Белого дома Дональда Трампа к сотрудничеству во время передачи власти и прежде всего — в борьбе с пандемией.

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