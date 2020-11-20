Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой вернулся на прежнее место работы. 19 ноября стало известно о его назначении на пост руководителя Южно-Российского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

«Василий Владимирович очень хорошо знает особенности, потенциал и возможности развития вновь вверяемого ему Южно-Российского института управления. Уверен, что его опыт, знания, полученные в работе в органах власти, вузах области, поддержка коллектива помогут укрепить позиции нашего филиала среди учебных заведений Ростовской области, в решении такой важной задачи, как подготовка высокопрофессиональных управленческих кадров для государственной, общественной и деловой сферы региона», — сказал директор по региональному развитию РАНХиГС Дмитрий Федорищев.

ИА REGNUM сообщало, что 11 ноября Василий Рудой покинул пост заместителя главы региона по собственному желанию. Он занимал эту должность с декабря 2015 года. До назначения на высокий пост Рудой в течение нескольких лет возглавлял Южно-Российский институт управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).