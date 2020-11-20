Улан-Удэ, , 09:50 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Бурятии Чингис Матхеев по итогам общения с предпринимателями, вынужденными прекратить работу из-за локдауна, объявил о создании инициативной группы. Омбудсмен намерен привлечь «необходимые органы власти», с которыми будут обсуждать пункты обращения протестующих.

«Диалог с предпринимателями, которые сейчас закрыты, необходим», — передаёт «Байкал-Daily» его слова.

Напомним, владельцы закрытых на две недели предприятий протестуют третий день. Как сообщало ИА REGNUM, накануне они собрали подписи под письмом к главе республики Алексею Цыденову с просьбой пересмотреть решение. По их мнению, указ не доработан, поскольку не касается федеральных сетей.

«Считаем, что данный указ направлен только против малого бизнеса Бурятии, на сетевые федеральные сети он не распространяется», — говорится в обращении.

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