Сеул, , 09:52 — REGNUM На следующей неделе министр иностранных дел КНР Ван И посетит Южную Корею. Об этом 20 ноября сообщает корейский телеканал KBS со ссылкой на дипломатические источники в Сеуле.

«Ожидается, что глава китайского МИД прибудет в южнокорейскую столицу 25 ноября, а 26 ноября состоятся его переговоры с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва», — заявил один из источников.

Также, по данным источников, в ходе встречи глав МИД двух стран предполагается провести обсуждение сотрудничества Китая и Южной Кореи, ситуацию в регионе и возможный визит в Сеул председателя КНР Си Цзиньпина.

Отметим, первоначально визит Вана И в Южную Корею был намечен на середину октября текущего года, однако он был отложен, как разъяснили в Пекине, из-за напряженного графика главы МИД КНР.