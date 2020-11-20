Киев, 20 ноября 2020, 09:51 — REGNUM В офисе президента Украины решили заменить посла Украины в США. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» (ZN.ua) со ссылкой на собственные источники в МИД Украины.
По данным источника, дипломата Владимира Ельченко решили заменить бывшим министром финансов Украины Оксаной Маркаровой. Журналисты издания напомнили, что Ельченко пробыл послом Украины в США менее года.
Неназванный представитель офиса президента Украины связал решение с необходимостью получить деньги от Международного валютного фонда (МВФ)
В свою очередь, в МИД Украины скептически оценили данный комментарий:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства Украины в Верховной раде Василий Мокан заявил, что Украина может получить очередной транш от МВФ в конце 2020 года или в начале 2021 года.
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