Киев, , 09:51 — REGNUM В офисе президента Украины решили заменить посла Украины в США. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» (ZN.ua) со ссылкой на собственные источники в МИД Украины.

По данным источника, дипломата Владимира Ельченко решили заменить бывшим министром финансов Украины Оксаной Маркаровой. Журналисты издания напомнили, что Ельченко пробыл послом Украины в США менее года.

Неназванный представитель офиса президента Украины связал решение с необходимостью получить деньги от Международного валютного фонда (МВФ)

«Идею внес [глава офиса президента Украины] Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету», — рассказал он.

В свою очередь, в МИД Украины скептически оценили данный комментарий:

«МВФ — очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора», — заявил неназванный чиновник украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства Украины в Верховной раде Василий Мокан заявил, что Украина может получить очередной транш от МВФ в конце 2020 года или в начале 2021 года.

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