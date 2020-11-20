Тбилиси, , 09:48 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» не рассматривают возможность проведения внеочередных выборов в парламент Грузии в качестве компромисса в переговорах с лидерами оппозиционных партий. Об этом 19 ноября заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Рустави 2».

«У нас твердая позиция, подтверждаю, что проведение внеочередных выборов не будет рассматриваться за столом переговоров, об этом не может быть и речи. В Грузии состоялись выборы», — сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что итоги прошедшего голосования были признаны наблюдателями из западных стран. Также секретарь партии указал на то, что победу «Грузинской мечты» нельзя уступать, так как они принадлежит не только партии, но и многочисленным избирателям, проголосовавшим за нее.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста. Третий раунд переговоров между сторонами в присутствии иностранных послов запланирован на сегодня, на 20 ноября.

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