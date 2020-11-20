Брюссель, , 09:28 — REGNUM Известный миллиардер, занимающийся благотворительностью в общественно-политической сфере в разных странах мира, Джордж Сорос призвал Евросоюз не подчиняться позиции Польши и Венгрии по поводу их несогласия с тем, чтобы распределение бюджета ЕС среди стран-членов зависело от верховенства закона в их внутренней политике. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По словам Сороса, Европейский союз «не может позволить себе идти на компромисс» по поводу новых правила бюджета. Миллиардер подчеркивает, что правительства Польши и Венгрии «знают, что они пренебрегают верховенством закона, и не хотят за это нести ответственность».

»Для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и — в меньшей степени — для Ярослава Качиньского, который де-факто правит Польшей, верховенство закона на практике означает ограничение индивидуальной и политической коррупции. Поэтому они так резко выступили против увеличения контроля Брюсселя за состоянием верховенства закона в их странах», — заявил Сорос.

Миллиардер также подчеркнул, что даже если Польша и Венгрия наложат вето на бюджет ЕС, у Брюсселя есть способ обойти это и реализовать принцип увязки бюджета и платежей из ЕС с верховенством закона. «Вопрос в том, сможет ли ЕС во главе с канцлером Ангелой Меркель проявить для этого политическую волю», — подчеркивает он, не уточнив, что это за способ.

Напомним, 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной стало принятие государствами-членами Союза постановления, связывающего выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона. Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимают его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран, поэтому требуют отменить данное правило.