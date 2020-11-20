Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Избранный президент США Джо Байден едва ли сможет выполнить одно из своих предвыборных обещаний и положить конец бесконечным американским войнам, пишет Джонатан Теперман в статье, вышедшей 19 ноября в The Foreign Policy.

Так, с одной стороны, Байден во время президентской гонки дал понять, что он стремится избежать повторения крупномасштабных военных операций, вроде тех, что США организовали в Афганистане, Ираке и Ливии. В этом плане бывшему вице-президенту вполне может сопутствовать успех, поскольку «никаких крупных войн на горизонте нет».

"Единственным возможным исключением является Иран, но даже госсекретарь Майкл Помпео, главный ястреб в американском правительстве, по некоторой информации, выступал на прошлой неделе против идеи Трампа нанести удары по основному ядерному комплексу Ирана», — подчеркнул он.

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С другой стороны, также довольно просто для администрации Байдена будет прекратить поддержку военной кампании, развернутой Саудовской Аравией в Йемене, поскольку даже многие республиканцы согласны с необходимостью такого шага.

В остальном Байдена ждут большие трудности. В частности, сторонники прогрессивных взглядов смотрят более широко на эту проблему, чем будущий глава Белого дома. Например, советник сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса Мэтт Дасс выступает за отказ от других аспектов борьбы с терроризмом, в том числе применения пыток, целенаправленных убийств и сотрудничества с авторитарными правительствами. Такое развитие американской стратегии, могло бы сотворить чудеса для политики США в долгосрочной перспективе, но пока оно чревато большим числом противоречий. Кроме того, союзники Байдена слева склонны относить к бесконечным войнам и контртеррористические операции.

«И даже если бы он захотел, есть несколько веских причин, по которым Байдену было бы трудно завершить эти маломасштабные боевые операции — которые еще в 2018 году включали боевые действия в 15 разных странах — и вернуть большую часть американских войск на родину», — указывает Теперман.

Он обращает внимание на то, что, во-первых, разного рода террористические организации, вроде «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показали свою способность менять свою форму и захватывать позиции в странах со слабой властью, где наблюдается недовольство местного населения. Во-вторых, очень часто новые главы Белого дома, стремящиеся к более мирному подходу ко внешней политике, сталкиваются с неприятной реальностью, в которой постоянно возникают угрозы безопасности страны.

«Подавляющее большинство американцев, возможно, и поддерживают возвращение американских войск домой и отказ от их дальнейшей отправки за рубеж. Но действительно ли кто-то хочет быть президентом, который бросит многострадальный афганский народ на произвол судьбы жестоких бесчинств и издевательств «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Или таким президентом, кто готов пойти на риск того, что сокращение глобального военного присутствия Америки может спровоцировать новые конфликты или даже террористические атаки на страны Запада (маловероятное, но не невозможное развитие событий)?» — задается вопросом автор.

«Между тем, допустим, вы пообещали поддерживать права человека — как это сделал Байден, как и любой другой кандидат от Демократической партии — и где-то начинаются очередные этнические чистки. Вы действительно собираетесь сидеть сложа руки и просто смотреть?» — добавил он.

Ответ на этот вопрос, подчеркивает Теперман, скорее всего, будет отрицательным, и именно поэтому бывший президент США Барак Обама, пришедший в Белый дом со столь же мирными лозунгами, оказался вынужденным послать более многочисленный контингент в Ирак и Афганистан, а также вмешаться в гражданскую войну в Ливии и поспособствовать свержению ее лидера Муаммара Каддафи.

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В сложившихся условиях у нового президента будет лишь три варианта действий, в рамках которых он сможет выполнить данные им обещания. Прежде всего автор предлагает Байдену лгать подобному тому, как это делал представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, который, по его собственным словам, скрывал от Дональда Трампа точное число находившихся в Сирии американских военнослужащих.

Затем Тепермен предлагает Байдену решать проблему терроризма с помощью имеющихся инструментом международного права, хотя такой шаг и чреват многими рисками и потенциальными проблемами, а также будет означать радикальную смену курса США.

Наконец, новый глава Белого дома мог бы, к чему призывают его союзники слева, заняться наведением порядка в процедурах санкционирования применения Вашингтоном силы, а также добиться прозрачности этой системы. Однако здесь существует ряд сложностей, таких как полное отсутствие заинтересованности со стороны американских законодателей брать на себя больше ответственности за войны США: конгресс предпочел оставить сложные решения Белому дому, чтобы критиковать его, когда что-то пойдет не так. Трудно представить, почему теперь большинство законодателей откажутся от этого циничного подхода.

«Для Байдена все это означает то, что он вряд ли добьется значительного прогресса в том, что было одной из ключевых внешнеполитических позиций, которые он занял во время президентской кампании — позиции, которая стала очень популярной среди его сторонников», — отметил Тепермен, добавив, что из-за этого он может лишиться поддержки прогрессистов, которые составляют ключевую часть его коалиции.

Чем дольше продолжаются вечные войны Соединенных Штатов и чем больше граждан страны будут возвращаться на родину в мешках для трупов, тем более высокую цену может в конечном счете заплатить Байден. Риски сокращения иностранных контингентов для национальной безопасности США могут быть серьезными, но столь же серьезными могут быть и политические риски, если этого не сделать.