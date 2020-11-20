Вашингтон, 20 ноября 2020, 09:25 — REGNUM Избранный президент США Джо Байден едва ли сможет выполнить одно из своих предвыборных обещаний и положить конец бесконечным американским войнам, пишет Джонатан Теперман в статье, вышедшей 19 ноября в The Foreign Policy.
Так, с одной стороны, Байден во время президентской гонки дал понять, что он стремится избежать повторения крупномасштабных военных операций, вроде тех, что США организовали в Афганистане, Ираке и Ливии. В этом плане бывшему вице-президенту вполне может сопутствовать успех, поскольку «никаких крупных войн на горизонте нет».
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С другой стороны, также довольно просто для администрации Байдена будет прекратить поддержку военной кампании, развернутой Саудовской Аравией в Йемене, поскольку даже многие республиканцы согласны с необходимостью такого шага.
В остальном Байдена ждут большие трудности. В частности, сторонники прогрессивных взглядов смотрят более широко на эту проблему, чем будущий глава Белого дома. Например, советник сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса Мэтт Дасс выступает за отказ от других аспектов борьбы с терроризмом, в том числе применения пыток, целенаправленных убийств и сотрудничества с авторитарными правительствами. Такое развитие американской стратегии, могло бы сотворить чудеса для политики США в долгосрочной перспективе, но пока оно чревато большим числом противоречий. Кроме того, союзники Байдена слева склонны относить к бесконечным войнам и контртеррористические операции.
Он обращает внимание на то, что, во-первых, разного рода террористические организации, вроде «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показали свою способность менять свою форму и захватывать позиции в странах со слабой властью, где наблюдается недовольство местного населения. Во-вторых, очень часто новые главы Белого дома, стремящиеся к более мирному подходу ко внешней политике, сталкиваются с неприятной реальностью, в которой постоянно возникают угрозы безопасности страны.
Ответ на этот вопрос, подчеркивает Теперман, скорее всего, будет отрицательным, и именно поэтому бывший президент США Барак Обама, пришедший в Белый дом со столь же мирными лозунгами, оказался вынужденным послать более многочисленный контингент в Ирак и Афганистан, а также вмешаться в гражданскую войну в Ливии и поспособствовать свержению ее лидера Муаммара Каддафи.
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В сложившихся условиях у нового президента будет лишь три варианта действий, в рамках которых он сможет выполнить данные им обещания. Прежде всего автор предлагает Байдену лгать подобному тому, как это делал представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, который, по его собственным словам, скрывал от Дональда Трампа точное число находившихся в Сирии американских военнослужащих.
Затем Тепермен предлагает Байдену решать проблему терроризма с помощью имеющихся инструментом международного права, хотя такой шаг и чреват многими рисками и потенциальными проблемами, а также будет означать радикальную смену курса США.
Наконец, новый глава Белого дома мог бы, к чему призывают его союзники слева, заняться наведением порядка в процедурах санкционирования применения Вашингтоном силы, а также добиться прозрачности этой системы. Однако здесь существует ряд сложностей, таких как полное отсутствие заинтересованности со стороны американских законодателей брать на себя больше ответственности за войны США: конгресс предпочел оставить сложные решения Белому дому, чтобы критиковать его, когда что-то пойдет не так. Трудно представить, почему теперь большинство законодателей откажутся от этого циничного подхода.
Чем дольше продолжаются вечные войны Соединенных Штатов и чем больше граждан страны будут возвращаться на родину в мешках для трупов, тем более высокую цену может в конечном счете заплатить Байден. Риски сокращения иностранных контингентов для национальной безопасности США могут быть серьезными, но столь же серьезными могут быть и политические риски, если этого не сделать.