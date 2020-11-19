Онлайн-трансляция на русском и английском языках будет организована на сайте музея.
В 11:00 мск. состоится торжественное открытие форума. А 21 ноября с 10:00 откроются девять тематических площадок.
Сегодня, 20 ноября, на втором пленарном заседании форума «Уроки Нюрнберга» будем обсуждать гуманитарные и правовые аспекты, в рамках которого считаю важным предложить и актуализировать дополнительные решения по защите исторической памяти, которые проработала и готова представить, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
Форум является одним из ключевых событий Года памяти и славы. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
На форуме также подведут итоги целого ряда мероприятий, реализованных в 2020 году в рамках проекта «Без срока давности». В рамках форума будет также представлен Мультимедийный исторический проект «Нюрнберг. Начало мира» к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.
Организаторами площадок стали министерства, ведомства, общественные организации, музеи и СМИ. Их участники рассмотрят вопросы, связанные с трибуналом и его решениями — историческими, правовыми, идеологическими, гуманитарными, образовательными и другими.
Во второй день форума будут работать девять тематических площадок:
№ 1. Нюрнбергский трибунал в зеркале истории;
№ 2. Преступления против человечности в современной юридической практике;
№ 3. Историческая правда или пропаганда: как говорить на темы войны и геноцида в современном публичном пространстве;
№ 4. Архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников как основа научных исследований и доказательной базы преступлений;
№ 5. Никто не забыт и ничто не забыто. Опыт музейной репрезентации трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны;
№ 6. Наследие Нюрнберга в международном и национальном праве;
№ 7. Без срока давности. Сохранение и увековечивание памяти о жертвах нацизма среди мирного населения;
№ 8. Основные ценности Нюрнбергского процесса в образовательных программах и модулях нравственно-патриотического воспитания;
№ 9. Преступления нацистов против советского народа как предмет научно-исследовательской, учебно-методической, воспитательной и просветительской деятельности.
Форум «Уроки Нюрнберга» является одним из ключевых событий Года памяти и славы. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Участие политические и общественные деятели, ученые и исследователи из всех субъектов Российской Федерации, а также из 30 стран ближнего зарубежья, Европы, Юго-Восточной Азии, Северной Америки.
20 ноября пройдут два пленарных заседания, на которых в качестве спикеров выступят министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Владимир Мединский, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, главный военный прокурор Итальянской Республики Марко де Паолис, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева и другие.