В Москве стартует международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга». Мероприятие приурочено к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала и будет проходить в Музее Победы.

Напомним, решения трибунала легли в основу важнейших для мирового сообщества международных документов, таких как Декларация прав человека и гражданина (1948 г.) и Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 г.).

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