Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Жена сына президента Соединённых Штатов Эрика Трампа Лара Трамп намерена принять участие на выборах в Сенат в 2022 году, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, после того, как сенатор от штата Северная Каролина Ричард Берр заявил, что не будет переизбираться в 2022 году, 38-летняя Лара, родившаяся в этом штате, задумалась о возможности принять участие в выборах.

В 2020 году, как и в 2016-м, Лара занимала должность советника в избирательном штабе Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп попытается изменить исход голосования на президентских выборах в некоторых штатах в свою пользу путём давления на выборщиков через высокопоставленных членов Республиканской партии.

На такой шаг Трамп решился после того, как суды в нескольких американских штатах отказались пересматривать результаты голосования.

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