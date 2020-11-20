Рига, , 09:06 — REGNUM Россия пытается «манипулировать» историческими событиями времён Второй мировой войны. В этом уверены представители стран—членов Балтийского совета — совещательного органа по сотрудничеству между Эстонией, Латвией и Литвой.

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Такое обвинение в адрес Москвы прозвучало на ежегодной встрече участников организации.

«В этом году мы видели со стороны России попытки манипулировать историей, особенно в отношении начала Второй мировой войны, её хода и последствий», — отмечено в постановлении по итогам встречи, текст которого приводит RT . — Мы решительно осуждаем подобные действия — для наших стран за окончанием Второй мировой войны последовали десятилетия советской оккупации».

Это не единственная претензия к России. Москву также обвинили в нарушении или выборочном исполнении международных договорённостей в сфере контроля над вооружением, а также отказе вступать в конструктивный диалог по этому вопросу.

Кроме того, Балтийский совет обратился к международному сообществу с просьбой решительно реагировать на любые провокационные действия со стороны России и выступить за сохранение территориальной целостности Украины и Грузии, которые, по мнению членов организации, являются «объектами российской агрессии». Они уверены, что до полного восстановления суверенитета Украины все ранее принятые в отношении России санкции должны быть сохранены.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор. Причём к этому, по словам, главы государства, подключились не только наследники пособников нацистов — теперь дело дошло до «некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур». При этом российский лидер подчеркнул, что Россия намерена отвечать на попытки искажения истории и фактов о Великой Отечественной войне.

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