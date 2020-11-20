Нур-Султан, 20 ноября 2020, 09:02 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал защитить социально-уязвимые слои населения, а также представителей малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе экс-президента.
Назарбаев встретился с главой Нур-Султана Алтаем Кульгиновым. Градоначальник рассказал о результатах строительства доступного жилья для работников сферы образования, здравоохранения, полиции и других сфер.
Глава казахстанской столицы также представил информацию по развитию автодорог, благоустройству жилых кварталов и развитию инфраструктуры Нур-Султана.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить льготное кредитование малого и среднего бизнеса на сумму 600 млрд тенге ($1,3 млрд по курсу на 20 марта).
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