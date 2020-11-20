Тбилиси, , 09:08 — REGNUM Оппозиционные партии должны войти в состав парламента Грузии, так как это было пожеланием народа. Данное обращение 19 ноября опубликовал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе на своей странице в соцсети Facebook.

«Заказ народа в том, чтобы парламент был разнообразным; заказ народа — в составе парламента вместе бороться с общими вызовами нашей страны, — написал Каладзе. — Может, нам стоит попытаться прекратить существующую сегодня поляризацию, которая действительно не нравится нашим гражданам, так как все находятся в стрессовой среде».

Генсек «Грузинской мечты» отметил, что выборы в Грузии признали международные организации, а также руководство западных стран. Он призвал не наращивать риски страны перед теми «огромными вызовами», с которой ей пришлось столкнуться.

Каладзе признал, что во время выборов были «недочеты и погрешности», а также то, что власть за это несет ответственность. Он отметил, что недостатки лучше устранять, работая совместно.

«Устранение недостатков должно происходить при участии каждого из вас. Как известно, такого количества мест в парламенте у оппозиции еще не было. Воспользуйтесь этой возможностью на благо нашей страны!», — заявил мэр Тбилиси.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии партия ЕНД решила не устраивать «коридоры позора» для избирателей