Киев, 20 ноября 2020, 09:06 — REGNUM Верховная рада Украины должна принять законопроекты о демилитаризации, об амнистии и о проведении выборов в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 19 ноября в интервью радио «Громадське».
Политик в очередной раз заявил о невозможности выполнения Минских соглашений, а именно о проведении выборов в Донбассе по украинским законам до того, как граница между Донбассом и Россией окажется под контролем украинских силовиков.
По его словам, в ДНР и ЛНР нет условий для проведения выборов по украинским законам, поскольку в регионе нет «ничего украинского», в частности украинских партий и СМИ.
Кравчук добавил, что закон об амнистии был принят Верховной радой, но он не вступил в силу, поскольку не был подписан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что сомневается в возможности окончания гражданской войны на Украине в начале 2021 года.
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