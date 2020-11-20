Киев, , 09:06 — REGNUM Верховная рада Украины должна принять законопроекты о демилитаризации, об амнистии и о проведении выборов в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 19 ноября в интервью радио «Громадське».

Политик в очередной раз заявил о невозможности выполнения Минских соглашений, а именно о проведении выборов в Донбассе по украинским законам до того, как граница между Донбассом и Россией окажется под контролем украинских силовиков.

«Это нереально — сначала выборы, затем граница. Мы сначала подготовим условия — это первое и самое необходимое, а потом будем говорить о выборах», — рассказал Кравчук.

По его словам, в ДНР и ЛНР нет условий для проведения выборов по украинским законам, поскольку в регионе нет «ничего украинского», в частности украинских партий и СМИ.

«Верховная рада в ближайшее время должна принять три, по нашему мнению, основных закона — о демилитаризации этих районов, об амнистии и о выборах. Их обязательно надо принять, чтобы начинать это важное движение вперед», — считает политик.

Кравчук добавил, что закон об амнистии был принят Верховной радой, но он не вступил в силу, поскольку не был подписан.

«Я думаю, что его надо ещё раз глубоко изучить, учесть предложения и тех людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, чтобы не было случайностей. Нельзя принять закон и амнистировать всех без разбора, как и нельзя всех подряд наказать», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что сомневается в возможности окончания гражданской войны на Украине в начале 2021 года.

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