Прага, , 08:53 — REGNUM Чрезвычайное положение в Чехии, введенное в связи с пандемией коронавируса, продлится как минимум до 12 декабря. Соответствующее распоряжение утвердил чешский парламент. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объяснил, что возврат к нормальной жизни пока невозможен, несмотря на то, что статистика пандемии улучшается неделя за неделей. «Вирус будет с нами очень долго. Если мы не слишком внимательно отнесемся к тем опасностям, которые он нам несет, всё может вернуться к стремительному росту числа заражений», — сказал Бабиш.

Действующий режим чрезвычайного положения был введен в Чехии 5 октября на волне резкого роста распространения коронавирусной инфекции. Изначально предполагалось, что он продлится 30 дней. Но по истечении этого срока он был продлен до 20 ноября. Теперь он был еще раз продлен как минимум до 12 декабря.

Режим чрезвычайного положения в Чехии заключается в запрете работы розничных магазинов, заведений общепита, мест развлечения и отдыха, где могут быть скопления людей. Могут быть открыты только продуктовые магазины и аптеки. Кроме того, школы переведены на удаленный режим работы, за исключением первых и вторых классов. На свадьбах и похоронах могут присутствовать не более 20 человек, а из дома без необходимости нельзя выходить с 21 часа вечера до 6 часов утра.