Ивано-Франковск, Украина, , 08:37 — REGNUM Правительство Украины ведёт подготовку к повторному введению жёсткого карантина. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 19 ноября в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, об этом шла речь во время совещания премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с мэрами городов.

«Звучали разные даты, что локдаун в пессимистическом варианте будет введён с 10−15 декабря, в оптимистическом — 20−25 декабря на несколько недель», — рассказал чиновник.

Марцинкив добавил, что в правительстве Украины понимают катастрофические последствия карантина для малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматели Львова призвали правительство отменить «карантин выходного дня», пообещав на ближайших выходных работать «по-партизански».

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