Киев, , 08:27 — REGNUM Украиной якобы «управляет» Россия. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк 19 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, об этом свидетельствует снятие заочного ареста с беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а также обыски в музее так называемой «Революции Достоинства».

«Все эти события — не случайность. Их цель — унизить борьбу украинцев за собственную свободу. Происходит то же самое, что и при Януковиче: Россия и ФСБ управляют украинской властью», — написал Яценюк.

Политик добавил, что население страны необходимо «проснуться».

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после того, как узурпировавший власть в стране спикер Верховной рады Александр Турчинов отдал приказ о начале карательной операции против Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в музей украинской «Революции Достоинства» пришли с обыском правоохранители. По данным юриста Андрея Портнова, руководство музея разворовало значительную сумму денег, выделенных на строительство памятника протестующим, погибшим в ходе госпереворота.

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