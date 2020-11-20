Киев, 20 ноября 2020, 08:27 — REGNUM Украиной якобы «управляет» Россия. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк 19 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, об этом свидетельствует снятие заочного ареста с беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а также обыски в музее так называемой «Революции Достоинства».
Политик добавил, что население страны необходимо «проснуться».
Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после того, как узурпировавший власть в стране спикер Верховной рады Александр Турчинов отдал приказ о начале карательной операции против Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в музей украинской «Революции Достоинства» пришли с обыском правоохранители. По данным юриста Андрея Портнова, руководство музея разворовало значительную сумму денег, выделенных на строительство памятника протестующим, погибшим в ходе госпереворота.
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