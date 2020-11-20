Симферополь, , 07:49 — REGNUM Заявление советника главы офиса президента Украины Сергея Куницына о «возвращении мозгов» жителям Крыма следует адресовать «оболваненным бандеровщиной украинцам», заявил 20 ноября журналистам постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов.

«Действительно, надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщиной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты…», — сказал он.

Мурадов добавил, что только понимание общей судьбы позволит братским народам выжить и преодолеть последствия разрыва, который сегодня создают в Киеве.

«Я говорю о той части одурманенной Украины, которая не должна поддаться умопомрачению разрыва со своим богатым общим домом, который мы веками вместе создавали», — объяснил он.

Ранее Куницын, занимавший должность премьера-министра Крыма и губернатора Севастополя (до воссоединения полуострова с Россией), заявил, что вернуть утраченные территории Киеву позволит изменение состояния мозгов крымчан.

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