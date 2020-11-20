Южноуральск, Челябинская область, , 07:28 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области избран новый глава города. Им стал Ярослав Куленко, сообщает пресс-служба мэрии.

17 ноября кандидатов утвердила конкурсная комиссия. А 19-го депутаты городского собрания выбрали мэра из двоих человек, среди которых Куленко и Николай Карасев. Решение было принято единогласно.

О новом градоначальнике известно, что он пять лет был первым вице-мэром. Как сообщало РЕ, прежний руководитель муниципалитета Александр Лазарев в сентябре занял важный пост в областном Заксобрании.