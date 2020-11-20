Москва, , 07:27 — REGNUM Российский еврейский конгресс (РЕК) в ходе ежегодного приема, который прошел 18 ноября в формате благотворительного онлайн-марафона, вручил премию Global Influence Award премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, художнику и одному из основателей соц-арта Александру Меламиду и главному врачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко. Нетаньяху удалось добиться глобального прорыва в арабо-израильских отношениях. Об этом, представляя высокопоставленного лауреата, напомнил член Бюро Президиума РЕК Виктор Вексельберг.

В ответном слове глава правительства Израиля сказал: «Друзья, я с удовольствием присоединяюсь к вам из Иерусалима для участия в специальной онлайн-встрече Российского еврейского конгресса. Хочу поблагодарить моего друга Юрия Каннера (президент РЕК — ИА REGNUM), благодарю за руководство и за вашу дружбу. Также благодарю всех попечителей Российского еврейского конгресса и хотел бы выразить признательность главному раввину России Берлу Лазару, президенту ФЕОР Александру Бороде, российскому послу в Израиле Анатолию Викторову и израильскому послу в РФ Алексу Бен-Цви.

Я хотел бы поблагодарить Российский еврейский конгресс за награду Global Influence Award. Решение вручить эту награду премьер-министру Израиля — это свидетельство вашей неоспоримой и непоколебимой поддержки Государства Израиль, поддержки, которую высоко ценит народ Израиля и я лично. Я также высоко ценю ваши постоянные усилия в укреплении российской еврейской общины, в поддержке еврейского образования, еврейского наследия, еврейской идентичности, в информировании о еврейской общинной, культурной и духовной жизни, в борьбе с антисемитизмом и в сохранении памяти о Холокосте.

В проведении всей этой важной работы у Российского еврейского конгресса есть важный партнер — президент Владимир Путин. Я высоко ценю мой диалог с президентом Путиным, диалог, который служит интересам обеих наших стран и высоко ценится всеми в Израиле. И я благодарен за уважение и поддержку, которые президент Путин оказывает российскому еврейскому сообществу. Под его руководством отношения между Израилем и Россией укрепляются. Израильские и российские специалисты сотрудничают в борьбе с коронавирусом, развиваются наши торговые отношения.

Мы также взаимодействуем в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре и многих других сферах. Хорошие отношения Израиля и России важны для нас, я бы даже сказал, критически важны. Их дополняют наши новые отношения с арабскими и мусульманскими странами. Поэтому я уверен в нашем будущем, уверен в отношениях Израиля с арабским миром, уверен в отношениях Израиля с Россией и уверен в столь необходимой работе Российского еврейского конгресса в укреплении еврейской жизни в России. Я желаю Российскому еврейскому конгрессу многих лет дальнейшей успешной деятельности. И я надеюсь увидеть вас всех в Иерусалиме, хотел сказать — «в следующем году», но еще есть время и в этом».