Гавана, , 07:24 — REGNUM Команда президента США Дональда Трампа лжёт, заявляя о возможном вмешательстве в американские выборы со стороны Кубы. Об этом министр иностранных дел Острова Свободы Бруно Родригес Паррилья 19 ноября заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Представители президента Трампа безжалостно лгут, распространяя ложную информацию о предполагаемом вмешательстве Кубы в выборы в США. Чистая клевета. В отличие от нынешней политики Госдепартамента США, Куба не вмешивается в избирательный процесс в других странах», — написал Паррилья.

Ранее о том, что Венесуэла, Куба и, предположительно, Китай оказывают воздействие на используемое в США электронное оборудование для подсчёта голосов, заявила адвокат избирательного штаба Трампа Сидни Пауэлл. Она утверждает, что в распоряжении Трампа имеются данные под присягой свидетельские показания.

Как сообщало ИА REGNUM, заявки двух американских авиакомпаний о грузоперевозках на Кубу оставлены без одобрения министерством транспорта США. Планировалось, что авиакомпании будут доставлять на Кубу гуманитарные грузы.

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