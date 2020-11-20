Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Временно исполняющий обязанности заместителя министра обороны США Энтони Тата заразился коронавирусом нового типа после встречи с главой минобороны Литвы Раймундасом Кароблисом, у которого также выявили SARS-CoV-2. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

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По его данным, посольство Литвы сообщило в Пентагон о заболевании коронавирусной инфекцией главы литовского минобороны. Он встречался с и.о. замминистра обороны США 13 ноября. Также на встрече присутствовал и сам временно исполняющий обязанности шефа Пентагона Крис Миллер.

Отмечается, что все участники встреч прошли тесты на выявление SARS-CoV-2. У Таты результат оказался положительным. Теперь он будет находится на двухнедельной самоизоляции под наблюдением врачей. Американские власти продолжают отслеживать контакты с возможными инфицированными из литовской делегации.