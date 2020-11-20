Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Власти Вьетнама рассматривают возможность запрета соцсети Facebook в стране из-за отказа цензурировать антигосударственный контент, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Facebook получила запрос от вьетнамского правительства на модерацию антигосударственных сообщений от пользователей соцсети в апреле 2020 года. В компании утверждают, что они пошли навстречу властям Вьетнама, однако затем вьетнамское правительство обвинило Facebook в увеличении объемов неподобающего для страны контента.

Источники отмечают, что в противном случае Вьетнам грозит заблокировать социальную сеть на своей территории. При этом Facebook получает ежегодно около $1 млрд доходов от работы во Вьетнаме.