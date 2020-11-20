Лима, 20 ноября 2020, 07:01 — REGNUM Иск членов бывшего правительства Перу о незаконности отстранения от должности перуанского экс-президента Мартина Вискарры отклонен Конституционным судом страны. Об этом сообщается на странице в Twitter судебного органа.
В заявлении подчеркивается, что четверо из семи судей сочли необоснованной эту жалобу. Суд отметил, что Конгресс Перу вправе выносить решения о моральной недееспособности президента.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Мартин Вискарра подал в отставку после объявленного ему импичмента депутатами парламента.