Токио, , 06:47 — REGNUM Глава МИД Китая Ван И на следующей неделе посетит Японию с официальным визитом. Об этом японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги сообщил 20 ноября в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

«Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Японию 24−25 ноября», — сказал Мотэги.

Он подтвердил, что в ходе поездки запланированы переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран. Вопрос о возможной встрече китайского гостя с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в настоящее время находится в стадии согласования.

Предполагается, что в повестку переговоров войдут вопросы борьбы с коронавирусом, возобновления взаимных поездок, а также ситуация вокруг спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и проблема Корейского полуострова.

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