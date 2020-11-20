Новосибирск, , 06:34 — REGNUM Председателю комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрию Л. продлён срок содержания под стражей. Об этом и сообщили в Центральном районном суде города.

«Рассмотрено ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области о продлении срока содержания под стражей в отношении Дмитрия Л. Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении обвиняемого продлён срок содержания под стражей», — уточнили в суде.

Чиновника оставили в СИЗО до 25 декабря 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в конце сентября 2020 года в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска было возбуждено уголовное дело за «получение взятки в крупном размере».

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