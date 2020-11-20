Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил 19 ноября, что действующий президент Дональд Трамп ведёт себя безответственно, пытаясь оспорить результаты голосования.

«Я думаю, что мы являемся свидетелями чего-то невероятно безответственного», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Байдена, своими действиями Трамп посылает миру сообщения, разрушающие представление о правильном функционировании демократии.

«То, что президент делает сейчас, на самом деле, это будет еще один инцидент, когда он войдет в историю как один из самых безответственных президентов», — заключил Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Пока официального объявления итога подсчёта голосов не было. О своей победе на выборах заявляли и Дональд Трамп, и Джо Байден. При этом действующий американский лидер пытается добиться пересмотра результатов в ряде штатов, называя их сфальсифицированными.

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