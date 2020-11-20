Порт-о-Пренс, , 06:29 — REGNUM Один человек погиб в ходе уличных протестов с требованиями отставки президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает Haiti Life.

Сообщается, что акция протеста в стране переросла в столкновения с сотрудниками полиции. В ходе уличных беспорядков были подожжены несколько автомобилей и две АЗС. Также один человек погиб от огнестрельных ранений, двое были ранены. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства и слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новая конституция Гаити может упразднить сенат страны. За упразднение этого органа выступали ряд экспертов, считающих, что наличие сената не несет политического смысла.

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