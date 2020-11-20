Финикс , США, , 06:28 — REGNUM Иск избирательного штаба президента США Дональда Трампа о проверке голосов на президентских выборах в штате Аризона отклонил суд, сообщает издание The Hill.

Сторонники главы Белого дома пожаловались, что в округе Марикопа, в котором проживает большая часть населения штата, избирателям разрешили приходить на участки всего региона, что является нарушением местных законов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд штата Пенсильвания признал недействительными 2349 бюллетеней без отметки с датой отправки по почте.

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