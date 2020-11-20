Новосибирск, , 06:20 — REGNUM Перинатальный центр на ул. Немировича-Данченко в Новосибирске будет готов к концу ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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«Строительная готовность — 30 ноября, она будет исполнена, — цитирует Хальзова «Новая Сибирь». — Мы подготовим полностью перинатальный центр, и только в случае ухудшения эпидситуации мы будем рассматривать возможность организации там ковидного госпиталя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале года стало известно, что Новосибирская область в 2020 году получит из федерального бюджета 1 840 034 тыс. рублей на перинатальный центр.

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В эксплуатацию центр планировали ввести в 2021 году.