Киев, , 06:19 — REGNUM Отказ киевских властей от российской вакцины против коронавирусной инфекции обернётся жертвами среди украинцев, заявил 19 ноября депутат Верховной рады Украины Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала «112».

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«Позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы — вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев», — сказал он.

По словам депутата, если Киев так настаивает на отказе от вакцины из России, то ему следует предложить альтернативные варианты, начав переговоры с разработчиками препарата в других странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина планирует получать вакцину от COVID-19 по соглашению о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX. На первом этапе в страну поступит только 1,2 млн доз для «групп риска» — преимущественно для работников здравоохранения.

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