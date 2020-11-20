Нью-Йорк, США, , 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп попытается изменить исход голосования на президентских выборах в некоторых штатах в свою пользу путём давления на выборщиков через высокопоставленных членов Республиканской партии, сообщает 19 ноября агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

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По их информации, на такой шаг Трамп решился после того, как суды в нескольких американских штатах отказались пересматривать результаты голосования.

Первыми штатами, где американский лидер попытается добиться пересмотра голосов, станут Мичиган и Пенсильвания. По предварительным подсчётам, там победил оппонент Трампа, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Пока официального объявления итога подсчёта голосов не было. Ранее о своей победе заявляли и Дональд Трамп, и Джо Байден.

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