Загреб, , 05:37 — REGNUM Министр иностранных дел и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман 19 ноября сообщил своим европейским коллегам о недавно проведенных местных выборах в Боснии и Герцеговине и призвал к скорейшему внесению поправок в избирательное законодательство в этом государстве. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Грлич-Радман 19 ноября участвовал в совете министров ЕС, который из-за эпидемиологической ситуации в Европе проходил по видеосвязи.

«Важно смотреть в будущее и рассмотреть проведение парламентских выборов в 2022 году. Именно ради функциональности и поддержания политической стабильности в Боснии и Герцеговине нужно как можно скорее перейти к процессу поправок избирательного кодекса страны», — подчеркнул министр.

Напомним, главная претензия, которую выдвигает Хорватия, заключается в дискриминационном положении хорватского населения в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.

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