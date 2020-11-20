Загреб, 20 ноября 2020, 05:37 — REGNUM Министр иностранных дел и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман 19 ноября сообщил своим европейским коллегам о недавно проведенных местных выборах в Боснии и Герцеговине и призвал к скорейшему внесению поправок в избирательное законодательство в этом государстве. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.
Грлич-Радман 19 ноября участвовал в совете министров ЕС, который из-за эпидемиологической ситуации в Европе проходил по видеосвязи.
Напомним, главная претензия, которую выдвигает Хорватия, заключается в дискриминационном положении хорватского населения в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.
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