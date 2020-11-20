Сараево, , 05:15 — REGNUM Члены президиума Боснии и Герцеговины 19 ноября смогли согласовать текст совместного заявления по случаю 25 годовщины подписания Дейтонского соглашения, всего за два дня до празднования этого события. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович подтвердил журналистам, что в окончательную версию не были включены спорные формулировки, но не уточнил, какие именно. На согласование текста боснийским членом президиума Джаферовичем, хорватским Желько Комшичем и сербским лидерами Милорадом Додиком ушло почти две недели.

«Мы приняли совместное заявление по случаю 25 годовщины Дейтонского мирного соглашения с акцентом на развитие и укрепление мира, стабильности и построения взаимного уважения, понимания и соблюдения прав всех народов и граждан всех частей Боснии и Герцеговины», — подчеркнул Джаферович.

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.