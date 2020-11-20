Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который уже объявил о своей победе на выборах, может назвать имя кандидата на пост главы Госдепа сразу после выходных. Об этом со ссылкой на источники 19 ноября сообщает телекомпания CNN.

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По её данным, претендента на должность руководителя внешнеполитического ведомства США Байден может назвать уже в понедельник или во вторник. Ранее газета The New York Times в качестве наиболее вероятных кандидатов называла Уильяма Бернса, бывшего посла США в России в 2005—2008 годах, Сьюзан Райс, бывшую помощницу по национальной безопасности при Бараке Обаме и Криса Кунса, члена комитета по иностранным делам Сената, считающегося одним из ближайших друзей Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд чиновников нынешней администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а также некоторые должностные лица, покинувшие свои посты в последние месяцы, начали налаживать связи с членами переходной команды кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, который уже объявил о своей победе на выборах.

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