Питтсбург, США, , 04:27 — REGNUM Решение признать недействительными 2349 бюллетеней, прибывших по почте на участки в американском штате Пенсильвания и не имеющих отметку с датой отправления, принял Верховный суд региона, передает радиостанция WESA.

Все они были поданы жителями округа Аллегейни, в котором проживают более 1,2 млн человек и который включает город Питтсбург.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Пенсильвании был отклонен иск штаба президента США Дональда Трампа по поводу нарушений при выборах в городе Филадельфия. 18 ноября представители Республиканской партии потребовали провести проверку итогов голосования в округах Дайн и Милуоки в штате Висконсин.

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