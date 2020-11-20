Каракас, , 04:29 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп намеревался начать с Боливарианской Республикой двусторонние переговоры, но эти попытки были сорваны американским истеблишментом. Об этом Мадуро сообщил 19 ноября во время выступления в Каракасе, которое транслировалось государственным телевидением.

«Дональд Трамп несколько раз хотел поговорить со мной. У нас были контакты через спецпосланников. Но истеблишмент запретил ему делать это», — сказал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Венесуэлы, за два года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо получил от администрации президента США Дональда Трампа $800 млн.

Читайте также: Конкретных договоренностей о визите Мадуро в Россию пока нет — Рябков

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США передали $800 млн оппозиции Венесуэлы за два года – Мадуро