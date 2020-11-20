Подгорица, , 03:41 — REGNUM Выступая перед комитетом по иностранным делам Европарламента по ситуации в Черногории 19 ноября, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархели заявил, что ускорение реформ, в частности в области прав человека и социально-экономического восстановления после последствий пандемии коронавируса, являются приоритетными задачами нового правительства Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса в экономическом плане нанесла большой ущерб Черногории из-за большой зависимости этой страны от туризма.

«По оценкам, Черногория потеряет около 20% ВВП в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, которая особенно сильно ударила по туристическому сектору этой страны», — подчеркнул Вархели.

Он объявил о возможной дополнительной финансовой помощи со стороны ЕС Черногории и отметил, что страна после выборов переживает переходный период, и что для дальнейшего прогресса в государстве необходимо сгладить все шероховатости.