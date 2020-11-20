Буэнос-Айрес, , 03:39 — REGNUM Суд в аргентинском городе Комодоро-Ривадавия постановил провести расследование против бывшего президента Аргентины Маурисио Макри в рамках дела о гибели подводной лодки «Сан-Хуан» в 2017 году, сообщает портал Infobae.

Следователи должны выяснить, знал ли бывший президент, министерство обороны Аргентины и высшее государственное руководство о решениях, которые могли привести к гибели корабля. Также расследование должно ответить на вопрос, бездействовали ли власти после получения сообщений о потере подлодки.

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подлодка «Сан-Хуан» вышла из базы в ноябре 2017 года и вскоре перестала выходить на связь. После долгих поисков обломки субмарины обнаружили на глубине 900 метров, в результате катастрофы погибли 44 человека. По предварительной версии, причиной гибели подводной лодки стал взрыв аккумуляторных батарей.

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