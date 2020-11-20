Мехико, , 03:41 — REGNUM Палата сенаторов парламента Мексики 19 ноября одобрила законопроект, разрешающий использование марихуаны для отдыха и развлечения. Голосование по законопроекту транслировалось на странице сената в социальной сети Twitter.

«При 82 голосах «за», 18 голосах «против» и семи воздержавшихся он в целом одобрен», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

В случае одобрения законопроекта членами палаты депутатов, в Мексике с 15 декабря будет разрешено выращивание небольших объёмов конопли для личных целей, а также иметь при себе не до пяти граммов наркотика, как сейчас, а до 28 граммов.

Как сообщало ИА REGNUM, два комитета верхней палаты (сенаторов) парламента Мексики 4 марта одобрили законопроект, разрешающий использование марихуаны для отдыха и развлечения.

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