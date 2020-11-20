Анкара, 20 ноября 2020, 03:19 — REGNUM Центральный банк Турции 19 ноября повысил процентную ставку на 475 базисных пунктов с 10,25% до 15%. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.
Совет по денежно-кредитной политике Центрального банка впервые собрался под председательством Наси Агбала. Ранее ожидалось, что повышение ставок произойдёт уже в предыдущем месяце в связи с корона-кризисом.
Напомним, турецкая лира подорожала по отношению к доллару и евро параллельно с данным ростом процентных ставок в связи с решением Центрального банка Турции.