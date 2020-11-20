Анкара, , 02:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 19 ноября заявил, что в стране готовится реформа в экономической и судебной сфере, а также в трёх учреждениях: коллегии президента, министерства юстиции и правящей «Партии справедливости и развития». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

По его словам, в рамках реформы министерства юстиций рассматриваются два важных вопроса. Первый — проведение анализа решений министерства, признанных ошибочными ЕСПЧ, а также выявление связанных с этим проблем. Второй — повышение квалификации судьей и прокуроров в области прав человека.

Эрдоган также отметил, что одновременно с этими изменениями проводятся судебные и экономические реформы. В частности, выявляются ошибки в терминологии коммерческого права, закона о долгах, закона о правоприменении и банкротстве. Основная цель — «сделать конкретные шаги по улучшению инвестиционного климата» и повысить уровень доверия инвесторов.