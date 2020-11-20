Тегеран, , 08:50 — REGNUM 19 ноября, говоря об отношении США к ядерной деятельности Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля, постоянный представитель Ирана в базирующихся в Вене международных организациях Казем Гарибабади поставил под сомнение двойные стандарты американских властей в области ядерной проверки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Казем Гарибабади выступил с этими замечаниями в ходе онлайн-сессии, посвященной проверке и мониторингу в Исламской Республике Иран в свете резолюции 2231 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Фрагмент выступления Гарибабади выглядит следующим образом:

Новый доклад о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) иллюстрирует способность МАГАТЭ проверять выполнение обязательств Ирана по этой сделке. Доклады по этому пункту повестки дня за последние 5 лет имеют идентичную оценку, которая, несмотря на различия между участниками СВПД по выполнению взаимных обязательств, является хорошим свидетельством уровня сотрудничества между Ираном и агентством.

Доклады генерального директора МАГАТЭ подтверждают: «Начиная с 16 января 2016 года агентство проверяло и контролировало выполнение Ираном своих обязательств в ядерной области в соответствии с условиями, изложенными в СВПД…»

Это означает, что агентство даже смогло проверить и проконтролировать шаги, предпринятые Ираном в соответствии с пунктами 26 и 36 соглашения. Эти доклады также подтверждают, что МАГАТЭ не наблюдало никаких изменений в уровне сотрудничества со стороны Ирана, и, несмотря на последствия пандемии COVID-19, агентство продолжало поддерживать свою бесперебойную деятельность по проверке и мониторингу в Иране.

Фактически, из-за постоянного безответственного поведения Соединенных Штатов, проводящих пагубную политику и вводящих незаконные односторонние санкции, сделка потеряла свой баланс обязательств, что привело к потере предполагаемых выгод для Ирана.

Поэтому, хотя Иран имеет право принимать меры по исправлению положения, Соединенные Штаты несут полную ответственность за последствия своих противоправных деяний, явно противоречащих Уставу Организации Объединенных Наций и положениям резолюции 2231 Совета Безопасности.