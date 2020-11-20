Тегеран, , 09:46 — REGNUM 19 ноября министр по делам религий Пакистана заявил, что его правительство намерено подписать меморандум о взаимопонимании с Исламской Республикой Иран для содействия паломникам в развитии религиозного туризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пир Нур-уль-Хак Кадри рассказал об этом, председательствуя на встрече в Исламабаде, чтобы обсудить разработку плана по развитию паломничества.

В ходе встречи, в которой приняли участие высокопоставленные представители министерств иностранных дел, внутренних дел, финансов, развития и планирования, дорог и транспорта, а также органов безопасности, по поручению кабинета министров был подробно обсужден вопрос содействия пакистанским паломникам, намеревающимся посетить Иран.

Министерство по делам религий в своем заявлении отметило, что Пакистан будет проводить комплексную политику по облегчению паломничества в Иран и Ирак, что также должно оказать содействие религиозному туризму.

Пир Нур-уль-Хак Кадри также подчеркнул, что правительство не пожалеет никаких усилий для облегчения условий паломников, направляющихся в святые места Ирана и Ирака.