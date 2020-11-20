Тегеран, , 09:58 — REGNUM 19 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил в своем твиттере, что политика максимального давления уходящего госсекретаря США Майка Помпео достигла максимального провала. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Разочарование уходящего @SecPompeo вполне понятно. Его политика максимального давления достигла максимального провала… я обсуждал в @PressTV экономический терроризм США против Ирана, будущее СВПД, нагорно-карабахский конфликт, ситуацию в Афганистане и многое другое», — написал он в своем твиттере.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании подчеркнул, что США по-прежнему являются членом ООН, и выразил готовность своей страны вести переговоры по восстановлению Соединенными Штатами статуса участника СВПД.

«Если они выполнят свои обязательства как таковые по резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, мы выполним наши обязательства по СВПД. Если США затем попытаются вновь присоединиться к СВПД, мы готовы обсудить условия, чтобы они вернули себе статус участника сделки», — подчеркнул он.