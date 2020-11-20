Тегеран, , 10:01 — REGNUM 19 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что разработка канадским правительством резолюции ООН по правам человека и необоснованные обвинения властей на основе сфабрикованных сообщений не имеют юридической основы и неприемлемы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«К сожалению, некоторые страны, включая Канаду, используют права человека и международные механизмы в качестве инструментов для продвижения своих политических целей», — отметил он, вновь заявив, что такие неконструктивные меры не только не способствуют улучшению ситуации с правами человека в мире, но и подпитывают негативные стереотипы и политические ярлыки в отношении независимых государств.

«Мы осуждаем действия канадского правительства и других авторов этой резолюции, которая является наглядным примером злоупотребления трансцендентными концепциями и ценностями прав человека для продвижения недальновидных политических мотивов, и считаем, что у нее нет правовой основы», — сказал Хатибзаде.

Ссылаясь на то, что 114 из 193 государств-членов ООН выразили свое недовольство подходом авторов резолюции, иранский чиновник посоветовал канадскому правительству воздержаться от «поддержки экономического терроризма США против иранского народа и прекратить принимать у себя воров иранских активов, которые превратили Канаду в безопасное убежище для передачи и инвестирования украденных активов».