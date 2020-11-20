Тегеран, , 10:02 — REGNUM 18 ноября президент Ирана Хасан Рухани в своем послании поздравил Оман с национальным днём, выразив надежду, что отношения между двумя дружественными странами должны еще активнее расширяться в свете наличия братских уз, сотрудничества и совместных усилий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 ноября.

«Поздравляю султана Омана Хайтама Бен Тарика и народ с национальным праздником», — говорится в послании. Рухани также пожелал султану крепкого здоровья и успехов, а народу — достоинства и процветания.

Первый вице-президент Эсхак Джахангири и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в отдельных посланиях также поздравили своих коллег с национальным днем Омана.

Джахангири отметил, что растущее сотрудничество между двумя странами, безусловно, пойдет на пользу совместным интересам Ирана и Омана во всех областях. Он выразил надежду на расширение и углубление взаимодействия в политической, экономической, культурной и других сферах.