Берлин, , 00:45 — REGNUM Травмы получили 77 полицейских после столкновений с протестующими 18 ноября в центре Берлине. Об этом сообщается на странице в Twitter городской полиции.

Речь идет об демонстрациях против ограничительных мер для из-за нового коронавируса. Ранее сообщалось о 10 пострадавших полицейских.

Всего, по сведениям правоохранительных органов, в этот день в германской столице прошли 19 акций протеста. Для охраны общественного порядка были задействованы 2,5 тысячи полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в ходе демонстраций в правительственном квартале Берлине полиция задержала 365 участников акций. При этом для разгона протестующих использовали водометы.

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