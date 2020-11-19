Прага, , 23:18 — REGNUM Действующему президенту США Дональду Трампу было бы разумнее «сдаться» и позволить своему конкуренту, выдвинутому Демократической партией Джо Байдену, занять пост главы государства, заявил 19 ноября чешский президент Милош Земан в интервью газете Parlamentni listy.

Милош Земан Kremlin.ru

При этом Земан отметил, что он плохо знаком с избирательным законодательством США, но удивлен тем, что победителя президентских выборов «объявили СМИ, а не избирательная комиссия».

«Лично я думаю, что было бы гораздо разумнее сдаться… и позволить новому президенту вступить в должность», — заявил Земан.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США прошли 3 ноября, однако до сих пор победитель официально не определён. Тем не менее, целый ряд СМИ, среди которых CNN, AP, NBC и Fox News, почти сразу провозгласили Байдена «избранным президентом».

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