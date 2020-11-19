Париж, , 22:48 — REGNUM Петиция, поддержанная мэром Парижа Анн Идальго, а также зелеными и левыми политиками Франции, в которой они призывают не совершать новогодние покупки на торговой платформе Amazon, стала жертвой кибератаки.

Как сообщает Le Figaro, в четверг, 19 ноября, бывший член партии «Вперед, Республика!» Матьё Орфелан и член партии «Непокоренная Франция» Франсуа Рюффен, стоящие у истоков петиции, сообщили, что неизвестные совершили хакерскую атаку на интернет-сайт инициативы, добавили в петицию «ложные предложения» и попытались «сделать сайт недоступным для пользователей».

Рюффен и Орфелан уже подали жалобу в соответствующую инстанцию. «Эта атака представляет собой открытую попытку лишить нас права подавать петиции. Это также попытка вмешательства в общественное обсуждение, чтобы помешать мобилизации населения по проблеме развития Amazon», — заявили они.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября представители политической элиты Франции от левых и зеленых партий, а также деятели культуры опубликовали петицию, в которой призвали не совершать новогодние покупки на торговой платформе Amazon.

Авторы петиции выражают недовольство недобросовестной конкурентной политикой компании Amazon, из-за которой страдают представители малого и среднего бизнеса во Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Парижа призвала не покупать новогодние подарки на Amazon